சிவகங்கை இன்றைய நிகழ்ச்சி 11/11/2026

ADDED : நவ 11, 2026 12:12 AM
ஆன்மிகம்:
சஷ்டி விழா: மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை , பால் தண்டாயுதபாணி சுவாமி அபிஷேகம் லட்சார்ச்சனை மாலை 5:00 மணி, யானை வாகன உலா இரவு 7:00 மணி
சஷ்டி விழா: பாலமுருகன் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 9:00 மணி
சஷ்டி விழா: தண்டாயுதபாணி மலைக்கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 9:00 மணி
சஷ்டி விழா: சவுபாக்ய துர்க்கை அம்மன் கோயில் தேவகோட்டை, முத்து குமாரசாமி கந்த சஷ்டி கவசம், வேல்மாறல் பாராயணம் காலை 10:00 மணி பூஜை காலை 11:30 மணி
சிறப்பு பூஜை: நித்திய கல்யாணி கைலாசநாதர் கோயில் தேவகோட்டை, நித்திய படி பூஜை காலை 6:30 மணி
சிறப்பு பூஜை: கோதண்டராமர் ஸ்வாமி கோயில் தேவகோட்டை, திருமஞ்சனம் தீபாராதனை காலை 8:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: ரங்கநாத பெருமாள் கோயில் தேவகோட்டை, திருமஞ்சனம் தீபாராதனை காலை 8:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: அகத்தீஸ்வரர் கோயில் நயினார்வயல் தேவகோட்டை, நித்திய படி பூஜை காலை 6:30 மணி
சிறப்பு பூஜை: தியான பீட மகா கணபதி கோயில் திருமண வயல் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 6:30 மணி
பொது:
கந்த சஷ்டி விழா: முருகவேல் சதுக்கம் தேவகோட்டை, நாட்டியம் மாலை 6 :30 மணி, திருமுறை பாடல்கள் இரவு 8:00 மணி