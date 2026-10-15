சிவகங்கை இன்றைய நிகழ்ச்சி 15/10/2026

UPDATED : அக் 15, 2026 11:50 PM
ADDED : அக் 15, 2026 12:02 AM
ஆன்மிகம் * நவராத்திரி விழா: ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் கோயில், அரண்மனை, சிவகங்கை, மீனாட்சி அலங்காரம், மாலை 6:00 மணி, லட்சார்ச்சனை, இரவு 7:00 மணி.
* நவராத்திரி விழா: சிருங்கேரி ஸ்ரீசாரதா பீடம், சங்கரமடம், கோகுலே ஹால் தெரு, சிவகங்கை, லட்சார்ச்சனை,மாலை 6:00 முதல் இரவு 8:00 மணி. * நவராத்திரி விழா: வாசவி மகால், சிங்கம்புணரி, மீனாட்சி அலங்காரம், மாலை 6:00 மணி, ஏற்பாடு: ஆர்யவைஸ்ய மகா சபா. * நவராத்திரி விழா: வாள்மேல் நடந்த அம்மன் கோயில், இளையான்குடி, சந்தானலட்சுமி அலங்காரம், இரவு 7:00 மணி, கும்மிப்பாட்டு, இரவு 7:30 மணி, ஏற்பாடு: ஆயிர வைசிய சபையினர். * நவராத்திரி விழா: செல்வ வாராகி அம்மன் சக்திபீடம், கொங்கம்பட்டி, இளையான்குடி, அம்மன் அலங்காரம், கும்மியடித்தல், இரவு 7:00 மணி. * நவராத்திரி விழா: கண்டவளநாயகி சமேத கண்டீஸ்வரர் கோயில், தளக்காவூர் - மானகிரி, காரைக்குடி, வைஷ்ணவி தேவி அலங்காரம், மாலை 5:30 மணி. * புரட்டாசி பூஜை: சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில், சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: ரகுமாயி சமேத பாண்டுரங்கன் கோயில், சிவகங்கை, காலை 8:30 மணி. * சிறப்பு பூஜை: கண்ணுடைய நாயகி கோயில், நாட்டரசன்கோட்டை, காலை 8:30 மணி மற்றும் மாலை 6:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: கவுரி விநாயகர் கோயில், சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: ரத்ன கர்ப கணபதி, சிருங்கேரி சங்கரமடம், கோகுலே ஹால் தெரு, சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: சவுந்திரநாயகி சமேத சோமேஸ்வரர் கோயில், காளையார்கோவில், காலை 9:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: வெட்டுடையார் காளிகோயில், அரியாக்குறிச்சி, கொல்லங்குடி, காலை 8:35 மணி. * சிறப்பு பூஜை: வரசித்தி விநாயகர் கோயில், வினோபா தெரு, சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி.பொது * தேசிய ரத்ததான நாள் விழா: ஆடிட்டோரியம், அரசு மருத்துவ கல்லுாரி, சிவகங்கை, தலைமை: டீன் கலைவாணி, சிறப்புரை: கலெக்டர் ஆகாஷ், காலை 10:00 மணி. * நாணய கண்காட்சி: அரிபாலா மெட்ரிக் பள்ளி, மறவமங்கலம், காலை 10:00 மணி. ///