சிவகங்கை இன்றைய நிகழ்ச்சி 17/10/2026

ADDED : அக் 17, 2026 02:17 AM
ஆன்மிகம் * நவராத்திரி விழா: ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் கோயில், அரண்மனை, சிவகங்கை, லட்சுமி அலங்காரம், மாலை 6:00 மணி, கலைநிகழ்ச்சி, இரவு 7:00 மணி.
* நவராத்திரி விழா: சிருங்கேரி ஸ்ரீசாரதா பீடம், சங்கரமடம், கோகுலே ஹால் தெரு, சிவகங்கை, லட்சார்ச்சனை,மாலை 6:00 முதல் இரவு 8:00 மணி. * நவராத்திரி விழா: வாசவி மகால், சிங்கம்புணரி, திருப்பதி பாலாஜி அலங்காரம், மாலை 6:00 மணி, ஏற்பாடு: ஆர்ய வைஸ்ய மகா சபா. * நவராத்திரி விழா: வாள்மேல் நடந்த அம்மன் கோயில், இளையான்குடி, அன்னபூரணி அலங்காரம், இரவு 7:00 மணி, நடன நிகழ்ச்சி, இரவு 7:30 மணி. * நவராத்திரி விழா: செல்வ வாராகி அம்மன் சக்திபீடம், கொங்கம்பட்டி, இளையான்குடி, அம்மன் அலங்காரம், கும்மியடித்தல், இரவு 7:00 மணி. * நவராத்திரி விழா: கண்டவளநாயகி சமேத கண்டீஸ்வரர் கோயில், தளக்காவூர் - மானகிரி, காரைக்குடி, சுவாமி அலங்காரம், மாலை 5:30 மணி. * நாலாயிர திவ்ய பிரபந்த முற்றோதல்: ரங்கநாத பெருமாள் கோயில், கல்லல், காலை 10:00 மணி. பொது * நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம்: திருப்புத்துார், தலைமை: மாவட்ட செயலாளர் தேர்போகி பாண்டி, காலை 10:00 மணி, ஏற்பாடு: அ.ம.மு.க., * கலை இலக்கிய இரவு நிகழ்ச்சி: மகர்நோன்பு பொட்டல், காரைக்குடி, தலைமை: டாக்டர் குமரேசன், மாலை 6:00 மணி, ஏற்பாடு: தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர், கலைஞர்கள் சங்கம். ///