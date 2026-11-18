/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சிவகங்கை இன்றைய நிகழ்ச்சி 18/11/2026
ADDED : நவ 18, 2026 07:11 AM
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ஆன்மிகம்* சிறப்பு பூஜை: கவுரி விநாயகர் கோயில், சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி.
* சிறப்பு பூஜை: சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில், சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: காசி விஸ்வநாதர் கோயில், சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி. * சிறப்பு பூஜை: வரசித்தி விநாயகர் கோயில், வினோபா தெரு, சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி. * நாலாயிர திவ்ய பிரபந்த பாராயணம்: சீனிவாச பெருமாள் கோயில், தேவகோட்டை, மாலை 5:00 மணி. பொது * மனிதசங்கிலி போராட்டம்: அரண்மனைவாசல், சிவகங்கை, தலைமை: மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் திரவியம், மாலை 4:00 மணி, ஏற்பாடு: தமிழ்நாடு ஓய்வூதியர்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம். ///