சிவகங்கை இன்றைய நிகழ்ச்சி 25/10/2026

ADDED : அக் 25, 2026 02:27 PM
ஆன்மிகம்:
அன்னாபிஷேகம்: மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை, நித்தியபடி பூஜை காலை 6:30 மணி அன்னாபிஷேகம் மாலை 6 :00 மணி
அன்னாபிஷேகம்: நித்திய கல்யாணி கைலாசநாதர் கோயில் தேவகோட்டை, அன்னாபிஷேக அலங்காரம் பூஜை மாலை 5:30 மணி
அன்னாபிஷேகம்: சங்கரர் கோயில் தேவகோட்டை, கவுரி கைலாசநாதர் அன்னாபிஷேக அலங்காரம் பூஜை மாலை 6:00 மணி
அன்னாபிஷேகம்: திருக்கயிலேஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் அலங்காரம் பூஜை மாலை 6:00 மணி
அன்னாபிஷேகம்: ஐந்நூற்றீஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் அலங்காரம் பூஜை மாலை 5:30 மணி
பவுர்ணமி பூஜை: கல்லாம் பிரம்பு காளியம்மன் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் அலங்காரம் பூஜை காலை 10:00 மணி
பவுர்ணமி பூஜை: ஆலமரத்து முனீஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் அலங்காரம் பூஜை மாலை 6:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: அத்தி வாராஹி அம்மன் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 10:00 மணி
அன்னாபிஷேகம்: அகத்தீஸ்வரர் கோயில் நயினார்வயல் தேவகோட்டை, அன்ன அலங்காரம் பூஜை மாலை 6:00 மணி
அன்னாபிஷேகம்: பழம்பதி நாதர் கோயில் வெளிமுத்தி தேவகோட்டை, அன்ன அலங்காரம் பூஜை மாலை 5 :00 மணி
அன்னாபிஷேகம்: சொர்ண மூர்த்தீஸ்வரர் கோயில் கண்டதேவி தேவகோட்டை , அன்னம் அலங்காரம் பூஜை மாலை 6:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: தியான பீட மகா கணபதி கோயில் திருமண வயல் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 6:30 மணி
பொது:
மகப்பேறு சிகிச்சை பிரிவு திறப்பு விழா: அரசு மருத்துவமனை வளாகம் தேவகோட்டை, அமைச்சர் பிரபு காலை 10: 00 மணி ஏற்பாடு: அண்ணாமலை செட்டியார் அறக்கட்டளை.