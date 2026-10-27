/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சிவகங்கை இன்றைய நிகழ்ச்சி 27/10/2026
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 05:14 PM
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ஆன்மிகம்* சிறப்பு பூஜை: கவுரி விநாயகர் கோயில், சிவகங்கை, காலை 9:00 மணி.
* சிறப்பு பூஜை: சுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில், சிவகங்கை, காலை 8:50 மணி. * திருப்புகழ் பாராயணம்: சட்டி சாமி கோவில், தேவகோட்டை, காலை 10:00 மணி.பொது * மருதுபாண்டியர் குருபூஜை விழா: மருதுபாண்டியர் நினைவிடம், காளையார்கோவில், காலை 7:00 மணி. * திருக்குறள் நுால் வழங்கும் விழா: பிரிட்டோ மேல்நிலை பள்ளி, கல்லல், தலைமை: தலைமை ஆசிரியர் அருள்ஜெயசீலன், காலை 10:30 மணி. ///