விதிகளை மீறி கண்மாய்களில் மண் எடுப்பு: அதிகாரிகள் பாராமுகம்
விதிகளை மீறி கண்மாய்களில் மண் எடுப்பு: அதிகாரிகள் பாராமுகம்
UPDATED : நவ 07, 2026 11:39 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:44 PM
திருப்புவனம்: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் பெயரில் சிலர் கண்மாய்களில் விதிகளை மீறி சவடு மண் அள்ளியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விவசாயிகள், மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் பயன் பெறும் வகையில் பொதுப்பணித்துறை, ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் கட்டுபாட்டின் கீழ் உள்ள கண்மாய்களில் வண்டல் மண் எடுத்து கொள்ள தமிழ்நாடு சிறு கனிம சலுகை விதிகளின் படி அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. ஒரு நபர் 38 லோடு டிராக்டர்களில் மட்டும் மணல் அள்ளி கொள்ளலாம். விவசாய பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும், குறிப்பிட்ட ஆழத்திற்கு மேல் அள்ளக்கூடாது, மின் கம்பங்கள் பாதிக்க கூடாது என கட்டுப்பாடு உண்டு.
மணல் அள்ளப்படுவதை அதிகாரிகள் கண்காணிக்க வேண்டும், ஆனால் நடைமுறையில் அதிகாரிகள் கண்டு கொள்வதே கிடையாது.
திருப்புவனம் தாலுகாவில் கழுகேர்கடை, இடையன்குளம், பெத்தானேந்தல், மணலூர் உள்ளிட்ட கண்மாய்களில் வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. திருப்புவனம் தாலுகாவில் மதுரை மாவட்ட எல்லையை ஒட்டி 30க்கும் மேற்பட்ட செங்கல் சேம்பர்கள் உள்ளன. சிலர் அந்தந்த பகுதி விவசாயிகளின் பெயரில் அனுமதி வாங்கி விதிகளை மீறி 30 அடி ஆழம் வரை மணல் அள்ளி வருகின்றனர். ஒரு நபருக்கு 38 நடை டிராக்டர்கள் அள்ள வேண்டும் என்ற விதியை மீறி இரவு பகலாக மணல் அள்ளி வருகின்றனர். குறிப்பிட்ட ஆழத்திற்கு மேல் ஆற்று மணல் வந்து விடுவதால் அவற்றையும் அள்ளி விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
இதனால் பல கண்மாய்களில் ஆபத்தான வகையில் ராட்சத பள்ளங்கள் உருவாகி உள்ளன.
சமூக ஆர்வலர் கலாம் கார்த்திகேயன் கூறுகையில்,
பொதுப்பணித்துறை, ஊராட்சி ஒன்றியம் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கண்மாய்களில் மணல் அள்ளும் போது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும், மணல் அள்ள இடங்களை அளவிட்டு தர வேண்டும். ஆனால் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பதே கிடையாது. இதுவரை மணல் அள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்ட விவசாயிகளின் நிலங்களை அதிகாரிகள் குழு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றார்.