சோலார் விழிப்புணர்வு முகாம் ஆர்வம் காட்டாத பொதுமக்கள்
சோலார் விழிப்புணர்வு முகாம் ஆர்வம் காட்டாத பொதுமக்கள்
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் நடந்த பிரதம மந்திரி சூரிய வீடு மின்சார திட்ட விழிப்புணர்வு முகாமில் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்காததால் மின்வாரிய அதிகாரிகள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.
திருப்புவனத்தில் பிரதம மந்திரியின் சூரிய வீடு மின்சக்தி திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் மின்வாரிய உதவி கோட்ட பொறியாளர் தலைமையில் நடந்தது. முகாமில் மக்களுக்கு வீடுகளில் சூரிய தகடுகள் பொருத்துவது குறித்த விளக்கம், அதற்கான மானியம் வங்கி கடன் பற்றி விளக்கமளிக்கப்பட்டன. சூரிய வீடு மின்சார திட்டத்தால் வீடுகளில் 50 சதவிகித மின் கட்டணம் குறையும், பராமரிப்பு செலவும் கிடையாது. வங்கிகளில் எளிதில் கடன் உதவி கிடைக்கும் என்ற நிலையில் பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டாதது அதிகாரிகளிடையே சோர்வை ஏற்படுத்தியது.
திருப்புவனத்தில் 13 ஆயிரம் மின் இணைப்புகள் உள்ளன.பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டவில்லை. காரணம் திருப்புவனத்தில் அதிகளவு சுற்று வட்டார கிராம மக்களே வாடகைக்கு வசிக்கின்றனர். வாடகை வீடுகளுக்கு சூரிய வீடு மின்சாரத்தை ஏன் ஏற்படுத்த வேண்டும் என வீட்டு உரிமையாளர்கள் நினைக்கின்றனர்.
முழு தொகையையும் செலுத்தி சூரிய வீடு மின்சார திட்டத்தில் இணைய வேண்டும், வீடுகளில் அமைக்கப்பட்ட பின் மான்யம் சம்பந்தப்பட்டவரின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும், மேலும் 4 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் அதிகபட்ச மின்சாரம் பயன்படுத்தும் வீடுகளுக்கு மட்டுமே இது பயனுள்ளதாக உள்ளது. எனவே சூரிய வீடு மின்சார திட்டத்தில் மாற்றங்கள் வேண்டும் என பொதுமக்கள் கருதுகின்றனர்.