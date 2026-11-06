இறந்த தந்தையின் உடலுடன் 3 நாட்கள் தங்கியிருந்த மகன்
இறந்த தந்தையின் உடலுடன் 3 நாட்கள் தங்கியிருந்த மகன்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:27 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:16 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் இறந்த தந்தையின் அழுகிய உடலுடன் 3 நாட்களாக மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மகன் தங்கியிருந்த நிலையில் உடலை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சிவகங்கை கமலா நேரு தெருவை சேர்ந்தவர் வின்சென்ட் பிரபு 72. இவரது மனைவி சாந்தாமேரி. இவர்களுக்கு 4 மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ளனர். சாந்தா மேரி சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்தார். 4 மகன்களில் ஒருவர் கொரோனா காலத்தில் இறந்தார். ஒருவர் வெளிநாட்டில் பணிபுரிகிறார். மற்று இரு மகன்களும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் தனது தந்தையுடன் வசித்து வந்தனர்.
இதில் ஒருவர் ஆரோக்கிய செல்வராஜ். மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் தெருவில் சுற்றிவருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். மற்றொருவரான டேவிட் மட்டுமே வீட்டில் வின்சென்ட் பிரபுவுடன் இருந்து வந்துள்ளார். வின்சென்ட் பிரபு ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன்னர் வீட்டிற்குள்ளேயே கீழே விழுந்து இறந்துள்ளார். தந்தை இறந்தது கூட அறியாமல் மகன் டேவிட் அங்கேயே இருந்துள்ளார். உடல் அழுகி துர்நாற்றம் வீசிய நிலையில் அருகில் இருப்பவர்கள் நகர் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். போலீசார் வின்சென்ட் பிரபு உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.