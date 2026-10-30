கம்பீரமாக காட்சி அளிக்கும் சங்கரபதி கோட்டை: 3 மாதத்தில் மக்கள் பார்வைக்கு
கம்பீரமாக காட்சி அளிக்கும் சங்கரபதி கோட்டை: 3 மாதத்தில் மக்கள் பார்வைக்கு
UPDATED : அக் 29, 2026 11:28 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:42 PM
படம் உண்டு சிவகங்கை: காரைக்குடியில் வெள்ளை கோட்டையாக மாறி வரும் ‛சங்கரபதி கோட்டை' விரைவில் சுற்றுலா பயணிகளின் பார்வைக்கு திறக்கப்பட உள்ளது. காரைக்குடி - தேவகோட்டை ரோட்டில் 4 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ள வரலாற்று கோட்டை தான் சங்கரபதி கோட்டை. ராணி வேலுநாச்சியாருக்கு சீதனமாக இக்கோட்டையை அவரது தந்தை வழங்கினார். அமராவதிபுதுாரில் 50 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது. 5 ஏக்கரில் தெப்பக்குளம் அழகுற காட்சி அளிக்கின்றன. இச்சிறப்பு பெற்ற கோட்டையை 1801 ல் ஆங்கிலேயர்கள் தாக்கியதில், சேதமானது. 300 ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட பழமையான இக்கோட்டையை புனரமைத்து சுற்றுலா பயணிகளின் பார்வைக்கு திறக்க வேண்டும் என காரைக்குடி மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்தனர்.
2022 ம் ஆண்டில் இக்கோட்டையை ஆய்வு செய்த வரலாற்று ஆய்வாளர் தி.பாலசுப்பிரமணியன், இக்கோட்டையை அமைப்பு மாறாமல் அப்படியே புனரமைக்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தார். கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் காரைக்குடி எம்.எல்.ஏ.,வாக இருந்த மாங்குடி சட்டசபையில் கோரிக்கை வைத்தார். இக்கோட்டையை புனரமைக்க ரூ.9 கோடி ஒதுக்கியது. கடந்த ஆண்டு புனரமைப்பு பணி பூமிபூஜையுடன் துவங்கியது. கட்டட பணியாளர்கள் இக்கோட்டையை அப்படியே புனரமைத்து வருகின்றனர். புனரமைப்பு பணி 90 சதவீதம் முடிந்து, வெள்ளை கோட்டை போல் கம்பீரமாக காட்சி அளிக்கின்றன. இன்னும் டிசைன் மற்றும் பெயின்டிங் வேலை முடிந்து, 3 மாதங்களுக்குள் சங்கரபதி கோட்டை திறக்கப்பட்டு, சுற்றுலா பயணிகளின் பார்வைக்கு விடப்படும் என தெரிவிக்கின்றனர். * மக்கள் பார்வைக்கு ‛சங்கரபதிகோட்டை': காரைக்குடி வரலாற்று ஆய்வாளர் தி.பாலசுப்பிரமணியன் கூறியதாவது, 2022 ம் ஆண்டுஆய்வு செய்தோம். இது குறித்த செய்தி ‛தோண்ட தோண்ட புதிய தடயங்கள்' என்ற தலைப்பில் தினமலரில் செய்தியாக வெளியானது. இந்த செய்தியின் அடிப்படையில் சட்டசபையில் கோரிக்கை வைத்ததும், நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. விரைவில் சங்கரபதி கோட்டை மக்கள் பார்வைக்கு திறக்கப்படும் என பொறியாளர்கள் தெரிவித்தனர், என்றார். ///