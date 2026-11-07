மாற்றுத்திறனாளிகள் விளையாட்டு போட்டி

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ADDED : நவ 05, 2026 05:55 PM
படம் உண்டு சிவகங்கை: சிவகங்கையில் மாவட்ட அளவில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டு போட்டி, ரூ.49 லட்சம் செலவில் கட்டிய பாக்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தை கலெக்டர் ஆகாஷ் துவக்கி வைத்தார்.
மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் ரமேஷ் கண்ணன் வரவேற்றார். மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் பாலகிருஷ்ணன் முன்னிலை வகித்தார். மாற்றுத்திறனாளிகள் விளையாட்டு போட்டியில் 251 மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்கேற்றனர். இவர்களுக்கு 18 விதமான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடித்த மாற்றுத்திறனாளிகள், சென்னையில் நவ., 19 ல் நடக்கும் மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். சிவகங்கை விளையாட்டு மைதானத்தில் அமைத்துள்ள பாக்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஒரு குழுவினர் விளையாடி கொள்ள ஒரு மணிநேரத்திற்கு ரூ.826 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.