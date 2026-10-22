/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/விளையாட்டு விழா
UPDATED : அக் 17, 2026 02:56 PM
ADDED : அக் 17, 2026 02:54 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரை செயின்ட் ஜோசப் நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளியில் நடைபெற்ற விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு தாளாளர் கிறிஸ்டிராஜ் தலைமை தாங்கினார்.
தலைமை முதல்வர் அருள் ஜோஸ்பின் பெட்சி முன்னிலை வகித்தார். எஸ்.ஐ., வசந்தி விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு பரிசு வழங்கினார். முதல்வர்கள் வள்ளி மயில், ஜீவிதா மாரி மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர்.