/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/விளையாட்டு விழா
UPDATED : அக் 24, 2026 11:13 PM
ADDED : அக் 24, 2026 02:56 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரை செயின்ட் ஜோசப் நர்சரி பிரைமரி மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளிகளில் நடந்த விளையாட்டு விழாவை தாளாளர் கிறிஸ்டி ராஜ் துவக்கி வைத்தார்.விளையாட்டு வீரர் திருநாவுக்கரசு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பரிசு வழங்கினார். தலைமை முதல்வர் அருள் ஜோஸ்பின் பெட்சி, முதல்வர்கள் வள்ளிமயில், ஜீவிதா மாரி,லதா
மற்றும் ஆசிரியர்கள்,மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர்.