/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/மாநிலக் குழு கூட்டம்
UPDATED : நவ 14, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:54 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி மாநிலக் குழு கூட்டம் நடந்தது.
தலைவர் சம்பத் தலைமை வகித்து பேசினார். அகில இந்திய துணைத்தலைவர் சாமுவேல்ராஜ், துணைச்செயலாளர் சுவாமிநாதன், மாநிலச் சிறப்புத் தலைவர் மகேந்திரன், மாநிலத் தலைவர் செல்லக்கண்ணு முன்னிலை வகித்தனர். மாநிலப் பொதுச்செயலாளர் சுகந்தி கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினார். மாநிலப் பொருளாளர் முருகன், மாவட்ட தலைவர் முத்துராமலிங்கபூபதி, மாவட்ட செயலாளர் கருப்புச்சாமி, மாவட்ட பொருளாளர் வீரையா உள்ளிட்ட மாநில குழு நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.