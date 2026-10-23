சென்னையில் இருந்து பிற நகரங்களுக்குதனியார் பஸ்கள் ஒப்பந்தப்படி இயக்கம்: அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் முடிவு
சென்னையில் இருந்து பிற நகரங்களுக்குதனியார் பஸ்கள் ஒப்பந்தப்படி இயக்கம்: அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் முடிவு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 04:34 PM
சிவகங்கை: தொடர் விடுமுறை நாட்களில் பயணிகளின் வசதிக்காக ஒப்பந்தம் மூலம் தனியார் பஸ்களை, சிறப்பு பஸ்களாக அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் இயக்கி வருகிறது.சென்னையில் தென்மாவட்ட மக்கள் அதிகளவில் பணிபுரிகின்றனர். விடுமுறை நாட்களில் இவர்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்வதால் மதுரை, திருநெல்வேலி, கோவை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு செல்லும் அரசு பஸ்களில் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படும்.
இன்று (அக்.2) காந்தி ஜெயந்தி, சனி, ஞாயிறு விடுமுறையை ஒட்டி அதிகளவிலான மக்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்வர்.
பயணிகளுக்காக போதுமான அரசு பஸ்களை இயக்க முடியாமல் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. இதனால் தனியார் பஸ்களையே ஒப்பந்தம் மூலம் சிறப்பு பஸ்களாக இயக்க அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் முடிவு செய்தது. அதன்படி காந்தி ஜெயந்தி விடுமுறைக்காக சென்னையில் இருந்து மதுரை, திருநெல்வேலி, திருச்சி போன்ற நகரங்களுக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.அரசு போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: பயணிகள் கூட்டத்திற்கேற்ப பஸ் வசதியை ஏற்படுத்தி தரும் நோக்கில், அரசு பஸ்கள் மட்டுமின்றி தனியார் பஸ்களையும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இயக்கி வருகிறோம். அரசு பஸ் கட்டணம் தான் வசூலிக்கப்படும். இது தற்காலிகம் தான் என்றனர்.