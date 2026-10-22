ஸ்டேஷனில் கைது விபரங்கள் டிஜிட் டல் போர்டில் வெளியீடு: எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தா ஏற்பாடு
ஸ்டேஷனில் கைது விபரங்கள் டிஜிட் டல் போர்டில் வெளியீடு: எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தா ஏற்பாடு
UPDATED : அக் 16, 2026 07:06 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:03 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் மூலம் கைதாகும் நபர்கள் பட்டியலை எஸ்.பி., அலுவலக டிஜிட்டல் போர்டில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வெளியிட்டு வருகின்றனர்.
மத்திய அரசின் பி.என்.எஸ்.எஸ்., சட்டப்பிரிவு 37 ன் கீழ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் கைது செய்யப்படும் நபர்களின் பெயர் விபரம், வழக்கின் தன்மை, சட்டப்பிரிவு விபரங்களை பொதுமக்கள் அன்றாடம் பார்க்கும் விதத்தில் வெளியிட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிவகங்கை மாவட்ட அளவில் உள்ள 48 போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் அன்றாடம் நடக்கும் கைது நடவடிக்கைகள் குறித்த விபரங்களை சிவகங்கை எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே போர்டில் 24 மணி நேரமும் வெளியிட்டு வருகின்றனர். இதன் மூலம் அந்தந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் கைது செய்யப்பட்டு யாரும், சட்டவிரோதமாக வைக்கப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொள்கின்றனர். மேலும், அன்றாடம் போலீசாரால் கைது செய்யப்படுபவர்கள் விபரங்கள் டிஜிட்டல் போர்டில் வெளியிடுகின்றனர். இந்த திட்டத்தை சிவகங்கை எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தா துவக்கி வைத்தார்.* சட்டப்படி கைதிகள் விபரம்: எஸ்.பி., கூறியதாவது, பி.என்.எஸ்.எஸ்., சட்டம் பிரிவு 37 ன் படி கைது செய்யப்படுவோர் விபரம் வெளியிட வேண்டும். அதன்படி எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் டி.வி., பொருத்தி டிஜிட்டல் போர்டில் வெளியிட்டு வருகிறோம் என்றார்.