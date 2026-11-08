/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கைப்பந்து அணிக்கு மாணவர் தேர்வு
UPDATED : நவ 07, 2026 03:39 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:36 PM
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திருப்புத்துார்: கீழச்சிவல்பட்டி ஸ்ரீமீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவன் நடராஜன் மாநில கைப்பந்து அணிக்கு தேர்வு பெற்றமைக்கு பள்ளியில் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
இந்திய பள்ளி விளையாட்டுக்குழு சார்பில் பள்ளிகளுக்கிடையேயான மாநில கைப்பந்து அணிக்கான வீரர்கள் தேர்வு கோவையில் நடந்தது. இப்போட்டியில் இப்பள்ளி 12-ம் வகுப்பு மாணவன் நடராஜன் பங்கேற்றார். அதில் தமிழ்நாடு மாநில கைப்பந்து அணிக்குத் தேர்வு பெற்றார். டிச.,ல் பஞ்சாப் லுாதியானாவில் நடைபெற உள்ள தேசிய அளவிலான பள்ளிகளுக்கிடையேயான கைப்பந்து போட்டியில் பங்கேற்கும் மாநில அணியில் இடம் பெற்றுள்ளார்.
மாணவனுக்குப் பள்ளித் தலைவர் லெட்சுமணன், செயலர் அழகுமணிகண்டன், பொருளாளர் அங்கப்பன் ஆகியோர் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.