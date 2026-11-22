/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/மாணவிக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:26 PM
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தேவகோட்டை: செஞ்சிலுவை சங்கம் சார்பில் ஜெனிவா ஒப்பந்தம் தொடர்பான கட்டுரை போட்டி நடந்தது.
சருகணி இதயா மகளிர் கல்லூரி கவிநயா மாநில அளவில் முதலிடம் வென்றார். அழகப்பா பல்கலை துணைவேந்தர் (பொ) ஜெயகாந்தன் பாராட்டி பதக்கம் பரிசு வழங்கினார். கல்லூரி செயலாளர் பாத்திமா பவுலா, முதல்வர் மெல்டிந்தா மேரி, சிவகங்கை மாவட்ட தலைவர் சுந்தரராமன், மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் விநாயக மூர்த்தி, ஒருங்கிணைப்பாளர் காயத்ரி, தமிழ் துறை தலைவர் ராமேஸ்வரி பாராட்டினர்.