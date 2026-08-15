மாணவிகளை தாக்கி ஆபாச பேச்சு நடவடிக்கையின்றி போராட்டம்
மாணவிகளை தாக்கி ஆபாச பேச்சு நடவடிக்கையின்றி போராட்டம்
ADDED : ஆக 13, 2026 11:35 PM
மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே செட்டி குளத்தை சேர்ந்த மாணவிகள் பாப்பான்குளம் அரசு பள்ளியில் படிக்கின்றனர்.
நேற்று முன்தினம் 15க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பள்ளி முடிந்து செட்டிகுளம் திரும்பினர். அப்போது பாப்பான் குளம், வேலுார் கிராமத்தை சேர்ந்த சிறுவர்கள் டூவீலர்களில் வந்து மாணவிகளை ஆபாசமாக பேசி, எட்டி உதைத்தனர். இதுகுறித்து செட்டிகுளம் கிராம மக்கள் மானாமதுரை சிப்காட் போலீசில் புகாரளித்தனர். நேற்று காலை வரை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்யாததால் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மானாமதுரை தாசில்தார் கிருஷ்ணகுமார், போலீசார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சிறுவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது. தாசில்தார் கிருஷ்ணகுமார் தனது வாகனத்தில் மாணவிகளை பள்ளிக்கு அனுப்பி வைத்தார்.