அவலம் அரசுப் பள்ளிகளில் இருக்கை இல்லாத தரையில் அமர்ந்து படிக்கும் மாணவர்கள்
அவலம் அரசுப் பள்ளிகளில் இருக்கை இல்லாத தரையில் அமர்ந்து படிக்கும் மாணவர்கள்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:39 AM
ADDED : நவ 13, 2026 05:55 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி அரசுப் பள்ளிகளில் மேஜை, நாற்காலி இல்லாமல் மாணவர்கள் தரையில் அமர்ந்து படிக்கும் அவலம் உள்ளது.
இத்தாலுகாவில் சிங்கம்புணரி, எஸ்.புதுார் ஒன்றியங்களில் உள்ள அரசு மேல்நிலை, உயர்நிலைப் பள்ளிகள் பலவற்றில் பெரும்பாலான வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மேஜை, நாற்காலி இல்லாமல் தரையில் அமர்ந்து படிக்கும் நிலை உள்ளது. இப்பள்ளிகளில் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே 9, 10, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு மேஜை, நாற்காலி வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது சிங்கம்புணரி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி உள்ளிட்ட சில பள்ளிகளில் பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு மட்டுமே மேஜை நாற்காலி உள்ளது. மற்ற மாணவர்கள் தரையில் அமர வைத்து பாடம் நடத்தப்படுகிறது. அவர்கள் கரும்பலகையை அண்ணாந்து பார்த்து கழுத்து வலி உள்ளிட்ட அசெளரியங்களுக்கு ஆளாகின்றனர்.
கடந்த சில ஆண்டுகளில் இப்பள்ளிகளுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிதிகளில் பலமுறை இரும்பு மேஜை, நாற்காலிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அவை தரம் குறைவாக வழங்கப்பட்ட நிலையில் ஓரிரு ஆண்டுகளிலேயே உடைந்தும் நெளிந்தும் கோடவுனுக்கு போய்விட்டது. ஒரு சில பள்ளிகளில் பெற்றோர், முன்னாள் மாணவர்கள் வாங்கிக் கொடுத்த குறைந்த அளவிலான மேஜை நாற்காலிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. மத்திய, மாநில அரசுகள் கல்வித் துறைக்கு ஏராளமான நிதியை பல்வேறு திட்டங்களில் ஒதுக்கி வந்தாலும் இதுபோன்ற வகையில் அவை மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் வந்து சேர்வதில்லை என பெற்றோர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இன்றைய சூழலில் தனியார் பள்ளிகளில் எல்.கே.ஜி., மாணவர்களுக்கு கூட மேஜை நாற்காலி வசதி செய்து கொடுக்கப்படும் நிலையில் அரசுப் பள்ளிகளில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் கூட தரையில் அமர்ந்து படிக்கும் அவலம் உள்ளது. எனவே அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் தரமான மேஜை நாற்காலிகளை கல்வித்துறை ஏற்பாடு செய்ய பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.