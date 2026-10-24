குளறுபடி சிங்கம்புணரிக்கு இயக்கப்படாத பஸ்கள் வழித்தடம் மாற்றியதால் மாணவர்கள் அவதி
குளறுபடி சிங்கம்புணரிக்கு இயக்கப்படாத பஸ்கள் வழித்தடம் மாற்றியதால் மாணவர்கள் அவதி
UPDATED : அக் 24, 2026 04:58 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:10 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரிக்கு இயக்கப்படும் வெற்றிப்பயண அரசு டவுன் பஸ்கள் வழித்தடம் மாற்றப்படுவதால் பெண்கள், மாணவர்கள் அவதிக்கு உள்ளாகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அரசு பஸ் டெப்போவில் இருந்து சிங்கம்புணரிக்கு இரண்டு டவுன் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வந்தது. இவை தினமும் தலா 8 முறை சிங்கம்புணரி வந்து செல்லும் வகையில் கால அட்டவணை அமைக்கப்பட்டிருந்தது. திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு இந்த பேருந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது.
இந்நிலையில் சில மாதங்களாக ஒரு பஸ் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டு வேறு வழித்தடத்தில் இயக்கப்படுகிறது. மற்றொரு பஸ் காலை, மாலை நேரங்களில் குறிப்பாக மாணவர்கள் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு வந்து செல்லும் நேரங்களில் சரியாக வருவதில்லை. இந்த நேரத்தில் வேறு வழித்தடங்களில் இந்த பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது.
மக்கள் கூட்டம் இல்லாத மதியம் இரவு நேரங்களில் இரண்டு மணி நேர இடைவெளியில் நான்கு முறை என ஒரே நேரத்தில் இந்த 2 பஸ்களும் சிங்கம்புணரி பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து நின்று கணக்குக்காக எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. இதனால் மாணவர்கள் சரக்கு வேன், டூவீலர்களில் லிப்ட் கேட்டு வரும் அவலம் உள்ளது.
பெற்றோர்கள் பலமுறை வலியுறுத்தியும் பஸ்களை முறையாக இயக்க அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை.
இது பற்றி நத்தம் டெப்போ மேலாளரிடம் கேட்டபோது, நான் பணியேற்று இரண்டு மாதம் தான் ஆகிறது. விரைவில் இரண்டு டவுன் பஸ்களையும், தவறாமல் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், பழைய பேருந்துகளுக்கு பதிலாக விரைவில் புதிய பேருந்துகள் இயக்கவும் பரிந்துரைக்கப்படும் என்றார்.