UPDATED : நவ 18, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:54 PM
சிவகங்கை: தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு 50 சதவீதம் வரை மானியத்தை விவசாயிகள் பெற்று பயன்பெறலாம் என தோட்டக்கலை துணை இயக்குனர் சத்தியா தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது, சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலை அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் பாரம்பரிய காய்கறியான கத்தரி, வாழை, தர்பூசணி, புளி, மிளகாய், தென்னை, பன்னீர் ரோஜா சாகுபடி செய்திட 40 சதவீத மானியமும், வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டு தோட்டம் திட்டம் மூலம் மாடி தோட்ட தளைகள் (50 சதவீத மானியம்), காய்கறி விதை தொகுப்பு (6 வகை விதை), பழக்கன்று தொகுப்பு (75 சதவீத மானியம்) வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஊடுபயிர் ஊக்குவிப்பு இனம் மூலம் தென்னையில் ஊடுபயிராக மிளகு, வாழை, தென்னை வயல்களுக்கு இடையே காய்கறி சாகுபடி செய்திட 50 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படுகின்றன. தென்னையில் வெள்ளை ஈயினை கட்டுப்படுத்துதல், ஒருங்கிணைந்த வெற்றிலை பயிர் பாதுகாப்பு, வாழைக்கான முட்டு வழங்குதல், தென்னையில் உற்பத்தியை அதிகரிக்க டானிக் வழங்குதல், தாய்லாந்து ரக இனிப்பு புளி சாகுபடியை அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. விவசாயிகள் அந்தந்த தோட்டக்கலை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு , தாங்கள் விரும்பும் திட்டங்களில் பயன்பெறலாம் என்றார். ////