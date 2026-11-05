உளுந்து, எள் பயிரிட மானியம்: இணை இயக்குனர் தகவல்

UPDATED : நவ 04, 2026 05:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:07 PM
சிவகங்கை: நெல்லுக்கு மாற்றாக உளுந்து,எள் பயிரிட ஏக்கருக்கு ரூ.1,250 மானியம் வழங்கப்படும் என வேளாண்மை இணை இயக்குனர் சங்கரலட்சுமி தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: நெல் சாகுபடிக்கு சராசரியாக 1,200 மி.மீ., நீர் தேவைப்படுகிறது.ஒரே நிலத்தில் தொடர்ந்து நெல் சாகுபடி செய்வதால் மண்வளம் குறைவதுடன் உற்பத்தி திறனும் குறைகிறது. பருவநிலை மாற்றங்களில் ஏற்படும் பயிர் பாதிப்பை குறைக்கவும் நெற்பயிருக்கு மாற்றாக குறைந்த நீர் தேவை உள்ள உளுந்து மற்றும் எள் சாகுபடிக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.1,250 மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
பெண் விவசாயிக்கு முன்னுரிமை உண்டு. உழவர் செயலியில் பதிவு செய்யலாம். உளுந்து செயல்விளக்க திடலுக்கு ஏக்கருக்கு 8 கிலோ விதை, உயிர் உரம் ஒரு லிட்டர், நுண் சத்து 2 கிலோ 50 சதவீத மானியத்தில் வழங்கப்படும். இலைவழி தெளிப்பு இரண்டு முறை செய்வதற்கு ரூ.450 பின்னேற்பு மானியமாக தரப்படும்.
எள் செயல்விளக்க திடலுக்கு விதை 2 கிலோ, பின்னேற்பு மானியம்,உயிர் உரம் மற்றும் உயிரியியல் கட்டுப்பாட்டு காரணிகளுக்கு 50 சதவீத மானியம் மற்றும் இடைஉழவு அறுவடைக்கு பின்னேற்பு மானியமாக ரூ.850 வழங்கப்படும். இம்மாவட்டத்திற்கு உளுந்து 300, எள் 250 ஏக்கருக்கு மாற்று பயிர் சாகுபடிக்கு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளனர்.விவசாயிகள் இவ்வாய்ப்பை பயன்படுத்தி மாற்று பயிரினை பயிரிட்டு பலன் பெறலாம் என்றார். ///