தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சுள்ளான் மதன் கொலை மேலும் 5 பேர் கைது

சுள்ளான் மதன் கொலை மேலும் 5 பேர் கைது

சுள்ளான் மதன் கொலை மேலும் 5 பேர் கைது

UPDATED : அக் 21, 2026 03:58 PM

ADDED : அக் 21, 2026 03:54 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 21, 2026 03:58 PM ADDED : அக் 21, 2026 03:54 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சிவகங்கை: சிவங்கை மாவட்டம் புதுப்பட்டியை சேர்ந்த ரவுடி சுள்ளான் மதன் 26, கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

ரவுடி சுள்ளான் மதன் அக்.7ம் தேதி ஜாமினில் வெளிவந்தார். அக்.18ல் மேலமங்கலத்தில் நடந்த மஞ்சுவிரட்டிற்கு நண்பர்களுடன் சென்றார். அங்கு வந்த கும்பல், சுள்ளான் மதனை வெட்டி கொலை செய்தது.

இவ்வழக்கில் போலீசார் ஏற்கனவே திருமங்கலம் பிரதீப் 28, மானாமதுரை உடைகுளம் பாலமுருகன் 19, ஏ.விளாக்குளம் பாபு 23 ஆகியோரை கைது செய்தனர். இந்நிலையில் நேற்று சிவகங்கை சந்தோஷ் 19, ஜெய மாணிக்கராஜ், முத்துசூர்யா 20, மதுரை விக்னேஷ் 23, மிதுன் மாணிக்கம் 25, ஆகிய 5 பேரை கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us