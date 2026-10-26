/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சுள்ளான் மதன் கொலை மேலும் 5 பேர் கைது
UPDATED : அக் 21, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 21, 2026 03:54 PM
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சிவகங்கை: சிவங்கை மாவட்டம் புதுப்பட்டியை சேர்ந்த ரவுடி சுள்ளான் மதன் 26, கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ரவுடி சுள்ளான் மதன் அக்.7ம் தேதி ஜாமினில் வெளிவந்தார். அக்.18ல் மேலமங்கலத்தில் நடந்த மஞ்சுவிரட்டிற்கு நண்பர்களுடன் சென்றார். அங்கு வந்த கும்பல், சுள்ளான் மதனை வெட்டி கொலை செய்தது.
இவ்வழக்கில் போலீசார் ஏற்கனவே திருமங்கலம் பிரதீப் 28, மானாமதுரை உடைகுளம் பாலமுருகன் 19, ஏ.விளாக்குளம் பாபு 23 ஆகியோரை கைது செய்தனர். இந்நிலையில் நேற்று சிவகங்கை சந்தோஷ் 19, ஜெய மாணிக்கராஜ், முத்துசூர்யா 20, மதுரை விக்னேஷ் 23, மிதுன் மாணிக்கம் 25, ஆகிய 5 பேரை கைது செய்தனர்.