பள்ளத்துாரில் கோடை விவசாயம் அறுவடைக்கு நெற்பயிர் தயார்
பள்ளத்துாரில் கோடை விவசாயம் அறுவடைக்கு நெற்பயிர் தயார்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:50 AM
காரைக்குடி: சாக்கோட்டை, பள்ளத்துார் பகுதிகளில் கோடை விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு உள்ள விவசாயிகள் நெல் அறுவடைக்கு தயாராகி வருகின்றனர்.
சாக்கோட்டை வட் டாரத்தில் 4 ஆயிரத்து 500 எக்டேரில் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. மழைக்காலங்களில் போதிய மழை இல்லாததால், கண்மாய்கள் தண்ணீரின்றி வறண்டு கிடக்கிறது. தண்ணீர் இல்லாததால் விவசாயிகள் பலரும் கோடை விவசாயத்தில் பெரிதும் ஆர்வம் காட்டவில்லை.
பள்ளத்தூர், சாக்கோட்டை உட்பட பல பகுதிகளிலும் விவ சாயிகள் போர்வெல் மூலம் விவசாய பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். டீலக்ஸ், சி.எஸ்.ஆர்., ரக நெல் ரகங்களை சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் உழவு, விதை, உரமிடுதல், கூலி என ஏக்கருக்கு ரூ.20 ஆயிரம் வரை செல விட்டுள்ளனர்.
மார்ச்சில் விவசாயிகள் நெல் விதைப்பில் ஈடுபட்டனர். தற்போது பயிர்கள் முளைத்து, அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் உள்ளது.