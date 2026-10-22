கூட்டுறவு அங்காடிகளில் ரூ.30க்கு சன்னரக அரிசி: சிவகங்கைக்கு 32 டன் ஒதுக்கீடு
கூட்டுறவு அங்காடிகளில் ரூ.30க்கு சன்னரக அரிசி: சிவகங்கைக்கு 32 டன் ஒதுக்கீடு
UPDATED : அக் 20, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:54 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை, மானாமதுரை, திருப்புத்துாரில் கார்டுதாரர்களுக்கு வழங்க 32 டன் சன்ன ரக அரிசி அரசால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடகா, ஆந்திராவில் இருந்து சன்னரக அரிசி வரத்து இன்றி தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் அரிசி விலை கிலோ ரூ.100 வரை விற்கப்படும் என அரிசி வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். அரிசி வாங்க முடியாமல் ஏழை, நடுத்தர குடும்பத்தினர் தவிக்க கூடும். இதை தவிர்க்கும் விதமாக தமிழக அரசு ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு கிலோ ரூ.30 க்கு 5 கிலோ வரை சன்ன ரக அரிசி வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது. இம்மாவட்டத்தில் சிவகங்கை, மானாமதுரை, திருப்புத்துார் கூட்டுறவு அங்காடி, நுகர்பொருள் வாணிப கழக ரேஷன் கடைகளில் விற்பனை செய்ய, சிவகங்கைக்கு அரசு 32 டன் சன்னரக அரிசியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. * கூட்டுறவு அங்காடிகளில் அரிசி: கூட்டுறவு இணை பதிவாளர் ராஜேந்திர பிரசாத் கூறியதாவது: சிவகங்கை காந்திவீதி பாம்கோ பல்பொருள் அங்காடி, மானாமதுரை மாரியம்மன் கோயில் தெரு கூட்டுறவு பண்டகசாலை, திருப்புத்துார் மெயின்ரோடு கூட்டுறவு விற்பனை சங்கங்களில் சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு 5 கிலோ வரை மட்டுமே வழங்கப்படும். சன்னரக அரிசி வேண்டுவோர், ரேஷன் கார்டுடன் சென்று கிலோ ரூ.30 க்கு அரிசியை பெறலாம், என்றார். //