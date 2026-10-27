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முதியோருக்கு அக்., 3, 5 ல் ரேஷன் பொருள் வழங்கல்

முதியோருக்கு அக்., 3, 5 ல் ரேஷன் பொருள் வழங்கல்

UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 01, 2026 04:56 PM

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UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 01, 2026 04:56 PM

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சிவகங்கை: இந்த மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்கள் அக்., 3 மற்றும் 5 ஆகிய இரு நாட்களில் முதியோருக்கு வீட்டில் வழங்கப்படும் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.

அவர் கூறியதாவது, தாயுமானவர் திட்டத்தின் மூலம் முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடு தேடி மாதந்தோறும் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.அக்டோபர் மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்களை அக்., 3 மற்றும் 5 ம் தேதிகளில் விற்பனையாளர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோரின் வீட்டிற்கே சென்று வழங்குவார்கள் என்றார். ///

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