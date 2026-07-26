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﻿ திருப்புவனத்தில் தென்னை உபரி பொருள் வீணாகிறது: வாங்க மறுப்பதால் விவசாயிகள் கவலை

﻿ திருப்புவனத்தில் தென்னை உபரி பொருள் வீணாகிறது: வாங்க மறுப்பதால் விவசாயிகள் கவலை

ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:45 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:45 AM

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திருப்புவனம்: திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் தென்னை உபரி பொருட்களை பொதுமக்கள் வாங்க மறுப்பதால் வீணாகி வருவதுடன் தென்னை விவசாயிகளுக்கும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. திருப்புவனம் தாலுகா வில் வைகை ஆற்றை ஒட்டி லாடனேந்தல், மடப்புரம், கானுார், மழவ ராயனேந்தல் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் ஒன்றரை லட்சம் தென்னை மரங்கள் உள்ளன. தென்னை மரங்களில் இருந்து 45 முதல் 60 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தேங்காய் அறுவடை நடைபெறும். மற்ற நாட்களில் தென்னை மரங் களின் ஓலைகளில் இருந்து கிடுகு, விசிறி, துடைப்பம் உள்ளிட்டவை தயாரித்து விற்பனை செய்வார்கள்.

தென்னம்பாலையில் இருந்து கொட்டகை அமைக்க தேவையான கயிறுகள் தயாரிப்பார்கள், தென்னை விவசாயி களுக்கு தேங்காய் தவிர மற்ற பொருட்கள் மூலம் உபரி வருவாய் கிடைத்து வந்தது. மேலும் இதனை நம்பி கிராமப்புறங்களில் ஏராளமான பெண்கள் கிடுகு, தட்டி தயாரித்து விற்பனை செய்து வந்தனர்.

திருப்புவனம் பகுதியில் தயாரிக்கப்படும் தட்டிகள், கிடுகுகள் கடலோர மாவட்டங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பப்படும். தென்னந் துடைப்பம் தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செயல்படும் உப்பளங்களுக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.

கடந்த சில வருடங்களாக உபரி பொருட் களுக்கு போதிய விலை கிடைப்பதில்லை. தென்னந்தட்டி, கிடுகு போன்ற வற்றை பலரும் வாங்க மறுப்பதால் அதனை நம்பி இருந்த கூலி தொழி லாளர்கள் மாற்று தொழிலுக்கு சென்று விட்டனர். தென்னை மட்டைகளில் இருந்து கயிறு தயாரிக்கும் தொழிலுக்கும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கட்டுப்பாடுகளை விதித்த தால் அந்த தொழிலும் நசிந்து வருகிறது.

தொடர்ச்சியாக உபரி தொழில் நலிவுற்று வரு வதால் உபரி பொருட்களை தென்னை விவசாயிகள் தீ வைத்து அழித்து வருகின்ற னர். பல இடங்களில் விவசாயிகள் தென்னை மரங்களை அழித்து விட்டு மாற்று தொழிலுக்கு சென்று வருகின்றனர்.

எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் தென்னை சார் பொருட்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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