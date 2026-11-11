தமிழ் சங்க கூட்டம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:12 AM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் தமிழ் சங்க நிர்வாக குழு கூட்டம் நடந்தது.
தலைவர் முத்துக்கிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். முன்னாள் தலைவர் பகீரதநாச்சியப்பன் முன்னிலை வகித்தார். சங்க செயலாளர் பாண்டிய ராஜன் வரவேற்றார். ஒருங்கிணைப்பாளர் யுவராஜ், துணை தலைவர்கள் முத்துப்பாண்டியன், மாலா, துணை செயலாளர் பாண்டி, முன்னாள் தலைவர் அன்புத்துரை, பொருளாளர் குமார், நிர்வாக குழு பாலசுப்பிரமணியன், ராஜேந்திரன், இந்திரா காந்தி, ரமேஷ் கண்ணன் பங்கேற்றனர். பொருளாளர் சுப்பையா நன்றி கூறினார்.
பொன்னம்பல அடிகளுக்கு காந்திகிராம கிராமிய பல்கலை மதிப்புறு முனைவர் பட்டம், மதுரை உலக தமிழ் சங்க துணை தலைவராக பேச்சாளர் கவிதா ஜவஹர், தமிழ் செம்மல் விருது பெற்ற ஆசிரியர் கதிரவன் ஆகியோருக்கு பாராட்டு தெரிவிப்பது, கண்ணதாசன் நுாற்றாண்டு விழாவில் மாணவர்களுக்கு கட்டுரை போட்டி நடத்துவதென தீர்மானித்தனர்.