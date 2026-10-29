எலக்ட்ரோடு தரத்திற்கு கிராபைட் துகள் உற்பத்தி செய்ய தமிழக அரசு திட்டம்: சீனா, ஆஸ்திரேலியாவுடன் ஆலோசனை
எலக்ட்ரோடு தரத்திற்கு கிராபைட் துகள் உற்பத்தி செய்ய தமிழக அரசு திட்டம்: சீனா, ஆஸ்திரேலியாவுடன் ஆலோசனை
UPDATED : அக் 29, 2026 10:59 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:56 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே கோமாளிபட்டியில் கிடைக்கும் கிராபைட்டை எலக்ட்ரோடு தர கிராபைட்டாக மாற்ற தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு கனிம நிறுவனத்தின் (டாமின்) கீழ் சிவகங்கை அருகே கோமாளிபட்டியில் கிராபைட் ஆலை செயல்படுகிறது. இங்கு ஆண்டுக்கு 6,700 டன் வரை கிராபைட் துகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. நிலையான கார்பன் 84 முதல் 96 சதவீதம் வரை கிடைக்கிறது. இது வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகியது.
84 சதவீத நிலையான கார்பன் உள்ள துகள் டன் ரூ.55 ஆயிரத்திற்கும், 96 சதவீதம் கார்பன் உள்ள துகள் டன் ரூ.95 ஆயிரம் வரை வாங்கி சென்றனர். இருப்பினும் நிர்வாக குளறுபடியால் 2026 மே முதல் ஆலை இயக்கம் நின்றது. அப்போது 3,300 டன் வரை கிராபைட் துகள் தேங்கி கிடந்தது.
அமைச்சர் பிரபு, சிவகங்கை கலெக்டர் ஆகாஷ் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர். தீவிர முயற்சி எடுத்ததால் 1500 டன் வரை விற்பனையாகிவிட்டது. மீதமுள்ள 1800 டன் துகள்களை எடுத்து செல்வதற்கான ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளனர். தேங்கி கிடந்த துகள் விற்பனையானதால் அக்., 26 முதல் ஆலை மீண்டும் இயங்கி துவங்கியுள்ளது.
* தமிழக அரசின் புதிய திட்டம்: கிராபைட் துகள்களை எலக்ட்ரோடு தரத்திற்கு மாற்றி, பேட்டரி தயாரிக்க தேவைப்படும் நுண்பொருளாக மாற்ற தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா, சீனா சென்றுள்ள அமைச்சர் பிரபு மற்றும் அதிகாரிகள் இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். அமைச்சர் பிரபு கூறும்போது, இந்த துகளை எலக்ட்ரோடு தரத்திற்கு மாற்ற முதற்கட்ட ஆலோசனையை ஆஸ்திரேலியா, சீனாவுடன் செய்துள்ளோம் என்றார்.