UPDATED : நவ 20, 2026 04:12 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:10 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மன்னர் துரைசிங்கம் அரசு கல்லுாரியில் அனைத்து துறை அரசு ஊழியர்களுக்கான ஆட்சி மொழி கருத்தரங்கு நடந்தது.
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை உதவி இயக்குனர் சிவப்பிரகாஷ் வரவேற்றார். மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சைலேந்திரன் கருத்தரங்கை துவக்கி வைத்தார். அரசு ஊழியர்களுக்கு மொழி பயிற்சி என்ற தலைப்பில் வள்ளுவர் பேரவை நிறுவன தலைவர் எம்.ஜெயம்கொண்டான், ஆட்சி மொழி வரலாறு சட்டம் என்ற தலைப்பில் ஆசிரியர் பயிற்றுநர் காளிராஜா, ஆட்சி மொழி திட்ட செயலாக்க அரசாணை என்ற தலைப்பில் தேவகோட்டை சேவுகன் அண்ணாமலை கல்லுாரி தமிழ்துறை தலைவர் ஆர்.கண்ணதாசன், ஆட்சி மொழி ஆய்வு என்ற தலைப்பில் ஆண்டவன், மொழிப்பெயர்ப்பு கலை சொல்லாக்கமும் என்ற தலைப்பில் இளையான்குடி, டாக்டர் ஜாகிர் உசேன் கல்லூரி பேராசிரியர் கா.அப்துல் ரகீம், கணினி தமிழ் என்ற தலைப்பில் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் எஸ்.ராஜாராமன், மாதிரி வரைவுகள் என்ற தலைப்பில் விருதுநகர் தாசில்தார் (ஓய்வு) மாரிமுத்து பயிற்சி அளித்தனர்.
இரண்டாம் நாள் கருத்தரங்கில் சிவகங்கை அரசு மகளிர் கல்லுாரி விரிவுரையாளர் ஆர்.ேஹமமாலினி, தேவகோட்டை டி.பிரிட்டோ பள்ளி ஆசிரியர் தமிழ் முடியரசன் கருத்துரை அளித்தனர். பங்கேற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. அலுவலக ஊழியர்கள் செந்தில்குமார், முனியசாமி, பிரபாகரன் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். ///////