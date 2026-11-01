டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் தர்ணா

UPDATED : நவ 01, 2026 08:39 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:36 PM
சிவகங்கை: டாஸ்மாக் மதுக்கடையில் காலி பாட்டில்கள் வாங்குவதில்லை என வலியுறுத்தி சிவகங்கை மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம் முன் தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர்.
சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட தலைவர் குமார் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் திருமாறன், பொருளாளர் ராஜ்குமார், ஏ.ஐ.டி.யு.சி., மாவட்ட செயலாளர் தாளமுத்து, தெ.மு.ச., மாநில துணை செயலாளர் சுப்பிரமணி, அரசு பணியாளர் சங்க நிர்வாகி கண்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறுவதில்லை என தெரிவித்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். இவர்களிடம் மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். ஊழியர்களின் கோரிக்கையை தலைமைக்கு தெரிவிப்பதாக கூறியதையடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டனர். இதனால் நேற்று மாவட்ட அளவில் 97 மதுக்கடைகள் காலதாமதமாக திறக்கப்பட்டதாக ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.