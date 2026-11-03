தி. வைரவன்பட்டியில் தேய்பிறை அஷ்டமி வழிபாடு

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ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM
திருக்கோஷ்டியூர்: திருக்கோஷ்டியூர் அருகேயுள்ள தி.வைரவன்பட்டி திருமெய்ஞானபுரீஸ்வரர் கோயிலில் தேய்பிறை அஷ்டமியை முன்னிட்டு மூலவர் கால பைரவருக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. இக்கோயிலில் பைரவர் தனி சன்னதியில் எழுந்தருளி ஸ்ரீமூலபால கால பைரவர் என்றழைக்கப்படுகிறார். யுத்தம் துவங்கும் முன் சோழ மன்னர்களால் வழிப்பட்ட தலமாகும். இங்கு தேய்பிறை அஷ்டமி தினங்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்படுகிறது. தேய்பிறை அஷ்டமி துவக்கத்தை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் இரவு மூலவர் மூலபாலகால பைரவர் தங்க கவசத்தில் எழுந்தருளினார். பைரவர் சன்னதி முன்பாக மகா கணபதி பூஜையுடன் யாகசாலை பூஜைகள் துவங்கின. தொடர்ந்து சிவாச்சார்யார்களால் மகா பைரவயாகம், கோ பூஜை , லட்சார்ச்சனை நடந்தது.
சிவாச்சாரியார்கள் வேதமந்திரங்கள் முழங்க நெய்,வஸ்திரம்,புஷ்பயாகத்தை தொடர்ந்து மகாபூர்ணாகுதி ஆகி தீபாராதனை நடந்தது. பின்னர் யாகசாலையிலிருந்து பூஜிக்கப்பட்ட புனித நீர் நிறைந்த கலசங்களுக்கு அடுக்கு தீபம், பஞ்சமுக தீபம், கும்ப தீபம், நாக தீபம், ஒற்றை தீபம், கற்பூர தீபம் ஆகிய தீபாராதனை நடந்தன. கலசங்கள் புறப்பாடாகி மூலவருக்கு அபிஷேக,ஆராதனை நடந்தன. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.