/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கோயில் மணி தொடர் திருட்டு
UPDATED : நவ 14, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:00 PM
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தேவகோட்டை: தேவகோட்டையில் கிராமப்புற கோயில்களில் கிராம மக்கள் நேர்த்திக்கடனாக மணி கட்டுவது வழக்கம்.
சமீப காலமாக கோயில்களில் கட்டப்பட்டுள்ள நேர்த்திக்கடன் மணிகளை ஒரு கும்பல் திருடி செல்கின்றனர். கண்ணங்குடி ஒன்றியம் அண்டக்குடி கிராம காளியம்மன் கோயிலில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு மணிகளை திருடிச் சென்று விட்டனர்.கிராமத்தினர் தாலுகா போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டனர். பழனிச்சாமி தாலுகா போலீசில் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.