/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ துளிர் இல்லம் துவக்கம்
ADDED : ஆக 02, 2026 01:23 AM
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திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் கிறிஸ்துராஜா மெட்ரிக்குலேஷன் மேல் நிலைப் பள்ளியில் அறிவியல் துளிர் இல்லங்கள் துவக்கப்பட்டன.
தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க மாவட்டச் செயலாளர் பிரபு துவக்கி வைத்தார். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் இயக்க மாவட்டத் தலைவர் ஆரோக்கியசாமியால் பதவியில் அமர்த்தப்பட்டனர். பேராசிரியர்கள் கோபிநாத், சேவற்கொடியோன், இளையராஜா, ராமச்சந்திரன், விஜய் ஆனந்த் ஆகியோர் பேசினர்.
நிர்வாகி ரூபன் வரவேற்றார். பள்ளித் தலைவர் ஏ.டி.விக்டர் இளம் குழந்தை விஞ்ஞானிகளை வாழ்த்தினார். முதல்வர் தபசம் கரீம் நன்றி கூறினார்.