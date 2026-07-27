தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/திருப்புத்துார் நகருக்கு வெளியே ரூ.50 கோடியில் அறிவித்த பைபாஸ் ரோடு பணிகள் கிடப்பில்...

திருப்புத்துார் நகருக்கு வெளியே ரூ.50 கோடியில் அறிவித்த பைபாஸ் ரோடு பணிகள் கிடப்பில்...

திருப்புத்துார் நகருக்கு வெளியே ரூ.50 கோடியில் அறிவித்த பைபாஸ் ரோடு பணிகள் கிடப்பில்...

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:15 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:15 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் நகருக்கு வெளியே ரூ.50 கோடியில் அறிவித்த பைபாஸ் ரோடு திட்டத்திற்கு, வரும் பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, பணிகளை துவக்க வேண்டும் என வர்த்தகர்கள், பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கு 2025 ஜன., 22 அன்று முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க வந்திருந்தார். அப்போது திருப்புத்துார் நகருக்கு வெளியே ரூ.50 கோடியில் பைபாஸ் ரோடு அமைக்கப்படும் என உறுதி அளித்தார்.

இதையடுத்து தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் இதற்கான சாத்திய கூறுகளை ஆய்வு செய்தனர். அதன் மூலம் சிவகங்கை தேசிய நெடுஞ்சாலை பைபாஸ் ரோடு துவங்கி மதுரை, திண்டுக்கல் ரோட்டை இணைக்கும் விதமாக சர்வே செய்து, அதற்கான கற்களும் ஊன்றிவிட்டனர். ஆனால், அதற்கான நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்கவில்லை. இதனால் திருப்புத்துார் நகருக்கு வெளியே அமைக்கப்பட வேண்டிய பைபாஸ் ரோடு திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

எனவே வரும் பட்ஜெட்டில் பைபாஸ் ரோடு அமைப்பதற்கான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என வர்த்தகர்கள், பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். 2025 ஜன., 22 அன்று சிவகங்கை வந்த முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின், இத்திட்டம் மட்டுமின்றி சிவகங்கையில் கலெக்டர் அலுவலகம் கட்ட ரூ.80 கோடி ஒதுக்கப்படும் எனவும் அறிவித்தார்.

அந்த திட்டமும் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால், தற்போதுள்ள பழைய கட்டடங்கள் சிதிலமடைந்து வருவது அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் கடும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. எனவே வரும் பட்ஜெட்டில் புதிய கலெக்டர் அலுவலகம் கட்டுவதற்கான நிதியையும் ஒதுக்கி பணிகளை துவக்க வேண்டும் என சிவகங்கை அரசு ஊழியர், பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

மக்களின் எதிர்பார்ப்பு திருப்புத்துாருக்கு வெளியே தற்போதுள்ள திருமயம்- - மானாமதுரை தேசிய நெடுஞ் சாலைக்குரிய பைபாஸ் ரோடு புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி, கண்டரமாணிக்கம், சிவகங்கை ரோட்டை இணைக்கிறது. அதில் தற்போது மதுரை, திண்டுக்கல் ரோட்டை இணைக்கும் பைபாஸ் ரோடும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இதனுடன் பொன்னமராவதி ரோட்டையும் இணைத்து, புதுக்கோட்டை ரோட்டில் உள்ள பைபாஸ் ரோட்டுடன் இணைத்து முற்றிலுமாக திருப்புத்துார் நகருக்கு வெளியே சுற்றுச்சாலையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us