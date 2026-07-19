ஆனந்தவல்லி அம்மன் கோயிலில் ஆடித்தபசு விழா துவக்கம்
ஆனந்தவல்லி அம்மன் கோயிலில் ஆடித்தபசு விழா துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:45 AM
மானாமதுரை: மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி சோமநாதர் கோயிலில் ஆடித்தபசு திருவிழா நேற்று கொடி ஏற்றத்துடன் துவங்கியது. ஆடித்தபசு வருகிற 27ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
இக் கோயிலில் இந்த ஆண்டிற்கான திருவிழா நேற்று துவங்கியதை முன்னிட்டு கொடியேற்ற விழாவிற்காக ஆனந்தவல்லி அம்மன் அலங்காரங்களுடன் கொடி மரத்திற்கு முன் எழுந்தருளினார். தொடர்ந்து சிவாச்சாரியார்கள் கொடி மரத்திற்கு பூஜை, அபிஷேக ஆராதனை செய்தனர்.
காலை11:00 மணிக்கு கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்ற பிறகு கொடிமரத்திற்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. ஆனந்தவல்லி அம்மனுக்கு தீபாராதனை நடந்தது. விழா நாட்களில் அம்மனும் சுவாமியும் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி நான்கு ரத வீதிகளின் வழியே வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்க உள்ளனர். ஆடித்தபசு வருகிற 27ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மறுநாள் 28ம் தேதி சந்தன காப்பு உற்சவத்துடன் திருவிழா நிறைவு பெறுகிறது.