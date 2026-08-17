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ஆதரவற்ற பெண்கள் நல வாரியத்தில்பதிவு செய்து நிதியுதவி பெறலாம்

ஆதரவற்ற பெண்கள் நல வாரியத்தில்பதிவு செய்து நிதியுதவி பெறலாம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 04:43 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 04:40 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 04:43 PM ADDED : ஆக 13, 2026 04:40 PM

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சிவகங்கை:சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஆதரவற்ற பெண்கள் மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் மகளிர் நலவாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்ய வரும் ஆக.17, 18 ல் முகாம் நடைபெறவுள்ளது. இதில் பதிவு செய்து சொந்தமாக சுய தொழில் செய்வதற்கு நிதியுதவி பெறலாம் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.

கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியத்தின் மூலம் மாவட்ட வாரியாக உள்ள கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் விவரங்களை பதிவு செய்வதற்கு ஏதுவாக வாரியத்திற்கென தனியாக www.tnwidowwelfareboard.tn.gov.in என்ற வலைபயன்பாடு துவக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்டத்தில் உள்ள கைம்பெண்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், நலிவுற்ற பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள், முதிர்கன்னிகள் மேற்கண்ட வாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்து நிலையான தொழில் செய்ய ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஆக.17 அன்று சிவகங்கை, காளையார்கோவில், மானாமதுரை, திருப்புவனம், இளையான்குடி ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும். ஆக.18 அன்று சாக்கோட்டை, தேவகோட்டை, கல்லல், கண்ணங்குடி, திருப்புத்துார், சிங்கம்புணரி, எஸ்.புதுார் ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் முகாம் நடைபெறுகிறது. இந்த முகாமில் கலந்து கொண்டு வாரிய உறுப்பினராக பதிவு செய்து பயன்பெறலாம் என்றார்.

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