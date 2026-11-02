/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கல்லறைத் திருநாள் ஆட்
ADDED : நவ 02, 2026 06:56 PM
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திருப்புத்துார்:
திருப்புத்துாரில் முன்னோர்களின் கல்லறை தோட்டங்களுக்கு சென்று அவர்களை நினைவுகூர்ந்து பிரார்த்தனை செய்தனர்.
முன்னதாக திருப்புத்துார் ஆர்.சி.அமல அன்னை சர்ச்சில் பாதிரியார்கள் சந்தியாகு மற்றும் பிரிட்டோ ஜெயபாலன் இறந்தவர்களின் ஆன்மா இளைப்பாறுதலுக்காக திருப்பலி மற்றும் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர். இதே போல் திருப்புத்துார் டி.இ.எல்.சி.ஆரோக்கியநாதர் சர்ச்சிலும் சிறப்பு வழிபாடு நடந்து, கல்லறையில் பிரார்த்தனை நடந்தது. .