/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கல்லறை திருநாள்
ADDED : நவ 02, 2026 06:56 PM
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காரைக்குடி:
காரைக்குடி பகுதி கல்லறை தோட்டங்களில் நேற்று கல்லறை திருநாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.
செக்காலை சகாய மாதா ஆலயத்தில் நேற்று காலை பங்குப் பணியாளர் சார்லஸ் இருதயம் திருப்பலி நிறைவேற்றியதோடு மாலையில் கல்லறை தோட்டத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றினார். காரைக்குடி செஞ்சை புனித குழந்தை தெரசாள் ஆலய பங்குத்தந்தை கிளமெண்ட் ராஜ், அரியக்குடி வளன் நகர் பங்கு பணியாளர் அருள் ஆனந்த், ஆவுடைப்பொய்கை புனிய அந்தோணியார் ஆலய பங்கு பணியாளர் சாமு இதயன், மானகிரி புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலய பங்கு பணியாளர் எட்வர்ட் ஜெயக்குமார் திருப்பலி நிறைவேற்றினர்.