தண்ணீர் பிரச்னை தீர சமுதாய கிணறு அவசியம் :நெற்பயிர் காய்வதை தவிர்க்க யோசனை
தண்ணீர் பிரச்னை தீர சமுதாய கிணறு அவசியம் :நெற்பயிர் காய்வதை தவிர்க்க யோசனை
UPDATED : நவ 18, 2026 11:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:00 PM
தேவகோட்டை: விவசாயத்தில் தண்ணீர் பிரச்னை தீர கிராமங்களில் மீண்டும் சமுதாய கிணறு அமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் குறிப்பாக தேவகோட்டை தாலுகாவில் உள்ள தேவகோட்டை, கண்ணங்குடி ஒன்றியத்தில் விவசாயம் மழையை நம்பியே உள்ளது. மழை பெய்தால் தான் கண்மாய்க்கும், ஆறுகளுக்கும் தண்ணீர் வரும். சீரான மழையும் பெய்வதில்லை. மழை பெய்தால் வெள்ளத்தில் நெற் பயிர் சாயும், பெய்யாவிட்டால் பயிர் காயும் கருகும். பயிர் காப்பீடு என்று ஒன்று இருப்பதால் விவசாயிகள் விவசாயம் செய்கின்றனர்
விவசாயத்திற்கு தேவையான உரம், பூச்சி கொல்லி மருந்து, இயந்திரங்கள் மேலும் கடன் உதவி என அரசு விவசாயம் செழித்து விவசாயிகள் பயனடையும் வகையில் உதவிகளை செய்து வருகிறது. பயிர் வளர்ந்தால் தான் இவை எல்லாம் தேவைப்படும். ஆனால் அடிப்படை தேவையான தண்ணீர் இல்லாததால் பயிர் வளர வாய்ப்பு இல்லாமல் போய் விடுகிறது அரசு விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்தாலும் தண்ணீர் நிரந்தரமாக கிடைக்க எந்த நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.
இந்தாண்டும் விவசாயத்தில் நெற்பயிர்கள் எந்த பகுதியிலும் சொல்லும்படியான வளர்ச்சி இல்லை. எல்லாம் பூமியை விட்டு வெளியே வந்து துளிர் விட்டபடியே இருக்கிறது. புயல் வந்தும், பருவ மழை காலம் என்றாலும் மழை சிறிது பெய்து போக்கு காட்டி விட்டு போய்விட்டது. விவசாயிகள் மழைக்காக ஏக்கத்துடன் காத்து உள்ளனர்.
நிரந்தர தீர்வு சமுதாயக்கிணறு: நெற்பயிர்கள் முப்போகம் விளைந்து விவசாயிகள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக வாழ கிராமம் தோறும் மீண்டும் சமுதாய கிணறுகளை அரசு அமைக்க வேண்டும். தேவகோட்டை, கண்ணங்குடி ஒன்றியங்களில் ஓரிரு ஊராட்சிகளில் மட்டும் அரசின் சமுதாய கிணறு உள்ளது. இதன் மூலம் விவசாயிகள் பட்டியல் போட்டு தண்ணீர் பாய்ச்சி வருகின்றனர். இதே போல கண்ணங்குடி பகுதியில் ஒரு சில விவசாயிகள் சொந்தமாக ஆழ் துளை கிணறு அமைத்து தண்ணீர் பாய்ச்சியதால் இப்போதும் நெற்பயிர்கள் நன்றாக வளர்ந்து உள்ளதை பார்க்க முடிகிறது. எனவே கிராமம் தோறும் சமுதாய கிணறு அமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் விரும்புகின்றனர்.