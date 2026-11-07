கூட்ட அரங்கை முற்றுகையிட்ட மக்கள்

UPDATED : நவ 02, 2026 03:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:54 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரை நகராட்சி 18வது வார்டு சோமசுந்தரம் காலனியில் கழிவு நீர் தேங்குவதை கண்டித்து நகராட்சி கூட்ட அரங்கை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
மானாமதுரையில் நகராட்சி கூட்டம் தலைவர் மாரியப்பன் கென்னடி தலைமையில் நடந்தது. கமிஷனர் முத்துச்செல்வம், துணைத்தலைவர் பாலசுந்தரம் முன்னிலை வகித்தனர். பொறியாளர் சதீஷ்குமார் வரவேற்றார்.
காலை 11:00 மணிக்கு கூட்டம் துவங்கிய சில நிமிடங்களில் 18வது வார்டுக்கு உட்பட்ட சோமசுந்தரம் காலனி மக்கள் கடந்த 4 வருடமாக இப்பகுதியில் உள்ள கழிவு நீர் வாய்க்காலில் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கி இருப்பதோடு வீடுகளுக்குள்ளும் கழிவு நீர் புகுந்து விடுகிறது.இதை தடுக்க நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கூட்ட அரங்கை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.தலைவர் மாரியப்பன் கென்னடி, கமிஷனர் முத்துச்செல்வம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உடனடியாக கழிவுநீர் செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்ததை தொடர்ந்து கலந்து சென்றனர்.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதங்கள்:
*துணைத் தலைவர் பாலசுந்தரம் தி.மு.க.,:
நாங்கள் பதவியேற்று பதவி காலம் முடிவதற்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளது. ஆகவே 27 வார்டு பகுதிகளுக்கும் பொது நிதியிலிருந்து தலா ரூ.5 லட்சம் மதிப்பில் அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற நிதி ஒதுக்க வேண்டும்.
*புருஷோத்தமன், காங்., கவுன்சிலர்:
நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஆங்காங்கே கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும்.
*இந்துமதி, தி.மு.க., கவுன்சிலர்:
ராம் நகர் பகுதியில் உள்ள பெரும்பாலான தெருக்களின் தெரு விளக்குகளுக்கான மின் கம்பிகள் பொருத்தப்படாமல் உள்ளதால் அப்பகுதி இருட்டாக உள்ளது.
*முனியசாமி (எ)நமகோடி பா.ஜ., கவுன்சிலர்:
வண்ணான்குளத்தில் கழிவு நீர் அதிகமாக தேங்கி நிற்பதால் அப்பகுதியில் உள்ள போர்வெல்களில் கழிவு நீர் கலந்து வருவதால் வண்ணான்குளத்தை துார் வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
*சோம சதீஷ்குமார் தி.மு.க.,:
வைகை ஆறு பாலம் இறக்கத்தில் இருந்து மயானத்திற்கு செல்லும் பாதையில் ரோடே இல்லாததால் வாகனங்களில் உடல்களை கொண்டு செல்வதற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது என்றார்.
கூட்டத்தில் நகராட்சி கவுன்சிலர்கள், பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.