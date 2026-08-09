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வரத்துக்கால்வாய் அருகில் சுற்றுச்சுவர்: போராட்டத்திற்கு பின் அகற்றம்

வரத்துக்கால்வாய் அருகில் சுற்றுச்சுவர்: போராட்டத்திற்கு பின் அகற்றம்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:11 PM

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திருப்புவனம்:மடப்புரம் கண்மாய்க்கான நீர் வரத்து கால்வாய் கரை அருகில் எழுப்பிய சுற்றுச்சுவர் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின் அகற்றப்பட்டது.

வைகை ஆற்றின் இடது பிரதான கால்வாய் மூலம் மடப்புரம் கண்மாய்க்கு நீர் வரத்து கால்வாய் ஏழு கி.மீ., துாரத்திற்கு அமைந்துள்ளது. வடகரை கிராமத்தின் வழியாக செல்லும் கால்வாய் கரையின் மறுபுறம் உள்ள நிலத்தை ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் வாங்கி வீட்டு மனைகளாக பிரித்து விற்பனை செய்ததுடன் வீட்டு மனைகளை சுற்றிலும் 300 மீட்டர் துாரத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைத்தது.

கால்வாய் கரையில் சுற்றுச்சுவர் அமைத்ததால் நீர் வரத்தின் போது ஷட்டர்களில் பிரச்னை, அடைப்பு ஏற்பட்டால் அதனை நீக்க விவசாயிகள் செல்வதற்கு பாதை இல்லை. மேலும் வீட்டு மனைகளுக்கு பின்புறம் மடப்புரம் ஊராட்சிக்கு சொந்தமான சிறுவர் பூங்காவிற்கு செல்லும் பாதையையும் அடைத்து விட்டனர்.

இதுகுறித்து தாசில்தார், கலெக்டர், முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு உள்ளிட்டவற்றிற்கு வடகரையைச் சேர்ந்த கலாம் கார்த்திகேயன் புகார் அனுப்பியதை தொடர்ந்து ஒரு வருடத்திற்கு பின் நேற்று அதிகாரிகள் கட்டப்பட்ட சுற்றுச்சுவர், கதவு உள்ளிட்டவற்றை அகற்றினர்.

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