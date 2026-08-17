வீடு புகுந்து தாக்குதல் போலீசார் வாகன சோதனை

ADDED : ஆக 13, 2026 04:30 PM
திருப்புவனம்,ஆக.14-
இளையான்குடி அருகே நள்ளிரவில் டூவீலர்களில் வந்த கும்பல் வீடு புகுந்து தாக்கியதை அடுத்து மாவட்டம் முழுவதும் போலீசார் வாகனச் சோதனை நடத்தினர்.
இளையான்குடி அருகே தெ.புதுக்கோட்டை, பிராமணக்குறிச்சி ஆகிய கிராமங்களில் நேற்று முன்தினம் இரவு இரண்டு டூவீலர்களில் வந்தவர்கள் தெருக்களில் நிறுத்தியிருந்த கார்,வேன், டூவீலர் ஆகியவற்றை சேதப்படுத்தியதுடன் மூவரை வெட்டி விட்டு தப்பியது.
இளையான்குடி போலீசார் வழக்கு பதிந்து நிதிஷ்குமார் என்பவரை கைது செய்ததுடன் 5 தனிப்படை அமைத்து மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு மாவட்டம் முழுவதும் போலீசார் வாகனச் சோதனை நடத்தினர். மாவட்ட எல்லையான கீழடி விலக்கு, திருப்புவனம் பைபாஸ் ரோட்டில் நரிக்குடி சந்திப்பு உள்ளிட்ட இடங்களில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் சோதனை நடத்தியதுடன், அதிவேகத்தில் வந்த பைக்குகளையும் பறிமுதல் செய்தனர். போதையில் வாகனங்களை இயக்கியவர்கள் மீது வழக்கும் பதிவு செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில்,
மாவட்டம் முழுவதும் இரவு நேர சோதனை தொடரும் என தெரிவித்தனர்.