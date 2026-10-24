முழுமையாக செயல்படாத டோல்கேட் ஒப்பந்தகாரர் பொறுப்பேற்காததால் சிக்கல்
முழுமையாக செயல்படாத டோல்கேட் ஒப்பந்தகாரர் பொறுப்பேற்காததால் சிக்கல்
UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:07 PM
திருப்பாச்சேத்தி: நான்கு வழிச்சாலை டோல்கேட் பராமரிப்பு பணிக்கு புதிய ஒப்பந்தகாரர் நியமிக்கப்பட்டு பல நாட்கள் ஆகியும் பொறுப்பேற்காததால் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் பரிதவிக்கின்றனர்.
மதுரை - பரமக்குடி நான்கு வழிச்சாலையில் திருப்பாச்சேத்தியில் டோல்கேட் அமைக்கப்பட்டு பாதையை பயன்படுத்தும் வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. டோல்கேட்டில் கட்டணம் வசூலிக்கவும்
4 வழிச்சாலையை பராமரிக்கவும், சாலையோர விளக்கு, ஓய்வறை பராமரிக்க ஒவ்வொரு வருடமும் டெண்டர் விடப்பட்டு ஒப்பந்தகாரர் நியமிக்கப்படுவார்கள்.
புதிய ஒப்பந்தகாரர்களிடம் பழைய ஒப்பந்தகாரர்கள் கணக்குகளை ஒப்படைக்க வேண்டும் . இந்தாண்டு புதிய ஒப்பந்தகாரர்களிடம் கணக்குகளை ஒப்படைக்காததால், டோல்கேட் உள்ளிட்ட இடங்களில் பராமரிப்பு பணி நடைபெறவே இல்லை. போக வர 10 பாதைகள் உள்ள நிலையில் 4 பாதைகள் மூடப்பட்டு விட்டன. டோல்கேட்டை கடக்கும் போது பேரி ஸ்டிக் பழுதடைந்து விடுகிறது.
சமீபத்தில் பேரி ஸ்டிக் விழுந்து வாகனத்தின் முன்புற கண்ணாடி சேதமடைந்ததால் வாகன ஓட்டிக்கும் டோல்கேட் ஊழியர்களுக்கும் தகராறு ஏற்படுகிறது.
டோல்கேட்டில் பணம் வசூல் செய்ய உள்ள கம்ப்யூட்டர்களும் அடிக்கடி பழுதாகி விடுவதால் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்து கிடக்க வேண்டியுள்ளது. திருப்பாச்சேத்தி டோல்கேட் வழியாக 300க்கும் மேற்பட்ட அரசு பஸ்கள் தினசரி சென்று வருகின்றன. இதுதவிர தினசரி சரக்கு லாரிகள், கட்டுமான பொருட்கள் கொண்டு செல்லும் லாரிகள் என ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
நான்கு வழிச்சாலை சர்வீஸ் ரோட்டில் கழிப்பறை், ஓய்வறை, தெருவிளக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளன. உரிய பராமரிப்பின்றி விளக்குகள் சரிவர எரிவதில்லை. தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ஒப்பந்த காலத்தை மூன்று வருடங்களாக மாற்ற வேண்டும். புதிய ஒப்பந்தகாரர்கள் உடனடியாக பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.