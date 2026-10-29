வாரிசுதாரர்கள் பயிர் காப்பீடு செய்வதில் சிக்கல்

UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:08 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டை வட்டார விவசாயிகள் குறை தீர் கூட்டம் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் சப் கலெக்டர் ராகுல் குமார் தலைமையில் நடந்தது. கூட்டத்தில் தாசில்தார், பிடிஓக்கள், வேளாண்மை, மின்துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியது:
திரவியம் (மருதவயல்): பட்டாதாரர் பெயர் நேரிடையாக இருந்தால் தான் பயிர் காப்பீடுக்கு பதிவு செய்ய முடிகிறது. பட்டாதாரர் வெளியூரில் இருந்தாலோ, இறந்தாலோ அவருடைய வாரிசுதாரர்கள் காப்பீடு செய்ய முடியவில்லை. நவம்பர் பாதியில் விண்ணப்பிக்க கெடு முடிகிறது. மத்திய அரசு வாரிசுதாரர்கள் காப்பீடு பதிவு செய்யும் வகையில் உத்தரவிட வேண்டும். கண்மாய்களில் நீர்பிடிப்பு பகுதி உட்புறம் என்பதை தவறுதலாக வெளிப்புறம் என அரசு பதிவேடுகளில் உள்ளது. அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு சரியாக நில தன்மையை குறிக்க வேண்டும். தேவகோட்டை வட்டார பகுதி வானம் பார்த்த பூமி எனவே இப்பகுதியில் ஏற்கனவே இருந்த சமுதாய கிணறுகளை கிராமந்தோறும் அமைக்க வேண்டும்.
நாகநாதன் ( முப்பையூர்) : முப்பையூர் கண்மாயில் நீர் பிடிப்பில் வீடுகள் கட்டி வருகின்றனர். வீடுகள் மட்டுமின்றி விவசாயம் செய்வது கூட தவறு என்று கலெக்டர் கூறினார். ஆக்கிரமிப்பு கட்டடங்களில் மின்சாரம், குடிநீர் இணைப்பை துண்டிக்க அதிகாரிகளுக்கு கூறினார். ஆனால் இன்று வரை உள்ளூர் அதிகாரிகள் மறுக்கிறார்கள். உடனே ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும்.
பயிர் காப்பீடு தொடர்பாக மேலும் சில விவசாயிகள் கூறினர்.
விவசாயிகள் கோரிக்கைகளை குறித்து, பார்வையிட்டு நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறினார்.