துப்புரவு பணிகளை கண்காணிக்க ஆய்வாளர்கள் இல்லாத பேரூராட்சி செயல் அலுவலருக்கும் கூடுதல் பொறுப்பு
துப்புரவு பணிகளை கண்காணிக்க ஆய்வாளர்கள் இல்லாத பேரூராட்சி செயல் அலுவலருக்கும் கூடுதல் பொறுப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:38 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் பேரூராட்சியில் துப்புரவு ஆய்வாளர் மகப்பேறு விடுமுறையில் உள்ளதால் மாற்று துப்புரவு ஆய்வாளர் நியமிக்க பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.
திருப்புத்துார் பேரூராட்சியில் 18 வார்டுகள் உள்ளன. இதில் துப்புரவுப் பணிகளை கண்காணிக்க துப்புரவு ஆய்வாளர், துப்புரவு துணை ஆய்வாளர், 3 மேஸ்திரிகள் முன்பு இருந்தனர். துப்புரவு துணை ஆய்வாளர் நியமிக்கப்படவில்லை. இரு மேஸ்திரி பணியிடங்கள் காலியாக விடப்பட்டன. தற்போது துப்புரவு ஆய்வாளரும் மகப்பேறு விடுப்பில் உள்ளார். இதனால் நகரில் துப்புரவுப்பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. குறித்த நேரத்தில் தூய்மைப்பணியாளர்கள் வீடுகளுக்கு செல்லாததால், குப்பை தெருக்களில் கொட்டப்படுவது அதிகரித்து வருகிறது.
இதனைத் தவிர்க்க தகுந்த கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள மகப்பேறு விடுமுறை காலம் வரை மாற்று துப்புரவு ஆய்வாளர் மற்றும் கூடுதல் மேஸ்திரிகள் நியமிக்க பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். மேலும், தற்போது நியமிக்கப்பட்ட செயல் அலுவலருக்கு மாற்றுப்பணியாக மேலும் இரு டவுன் பஞ்.,கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் வாரத்தில் சில நாட்களே செயல் அலுவலர் திருப்புத்தூர் பணியில் இருக்க முடிகிறது. துப்புரவு ஆய்வாளர் இல்லாத நிலையில், செயல் அலுவலரும் மாற்றுப்பணிக்கு செல்வதால் பிறப்பு,இறப்பு சான்றிதழ் உள்ளிட்ட பல பணிகள் தேக்கமடைகின்றன.