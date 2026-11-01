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சாதனைப் பெண்கள் விருது

சாதனைப் பெண்கள் விருது

UPDATED : நவ 01, 2026 07:51 PM

ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM

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UPDATED : நவ 01, 2026 07:51 PM ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM

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சிங்கம்புணரி:

சிங்கம்புணரியில் முன்னாள் ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி அண்ணாமலை துவக்கியுள்ள வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பின் சிங்கம்புணரி தன்னார்வலர்கள் சார்பில் சாதனை பெண்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா நடந்தது.

மருத்துவம், சட்டம், கல்வி, சமூக சேவை, தொழில் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் மற்றும் சுயமாக போராடி வாழ்வில் வெற்றி கண்ட 75க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு டாக்டர் அனுஷா ரவி விருதுகளை வழங்கினார்.

தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது. தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்றனர்.

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