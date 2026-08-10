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/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ கவுரிபட்டியில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்தும் பணி தொடர் இழுபறி: குறைந்தழுத்த மின்சப்ளையால் தவிப்பு   

கவுரிபட்டியில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்தும் பணி தொடர் இழுபறி: குறைந்தழுத்த மின்சப்ளையால் தவிப்பு   

கவுரிபட்டியில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்தும் பணி தொடர் இழுபறி: குறைந்தழுத்த மின்சப்ளையால் தவிப்பு   

UPDATED : ஆக 09, 2026 03:39 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 03:39 PM ADDED : ஆக 09, 2026 02:52 PM

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சிவகங்கை:சிவகங்கை அருகே கவுரிபட்டியில் மின் அழுத்த குறைபாட்டை போக்க புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் வைக்கும் திட்டம் கிடப்பில் உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

காளையார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியம், கவுரிபட்டி மற்றும் இலங்கை அகதிகள் முகாமில் 200 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இவர்களது வீட்டிற்கு தொடர்ந்து குறைந்தழுத்த மின் சப்ளையே வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் வீடுகளில் உள்ள எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் சேதமாவதாகவும், இரவில் மின்சார வசதியின்றி அவதிப்படுவதாக புகார் அளித்திருந்தனர்.

இதையடுத்து முன்பிருந்த கலெக்டர் பொற்கொடி கவுரிபட்டி மக்களுக்கு தடையில்லா மின்சாரம் வழங்கும் நோக்கில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். அதன்படி புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்க கவுரிபட்டியில் மழை நீர் வரத்து கால்வாயில் மின்கம்பங்களை ஊண்டி விட்டனர். இதனை ஆய்வு செய்த அப்போதைய கலெக்டர், மழை காலத்தில் கால்வாயில் நீர்வரத்து அதிகரித்தால், மின் டிரான்ஸ்பார்மர் அடித்து செல்லக்கூடும். எனவே மாற்று இடத்தில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மரை பொருத்தி, தடையில்லா மின்சாரம் கவுரிபட்டி கிராமம் மற்றும் அகதிகள் முகாமிற்கு வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.

இதற்கு பின் மாற்று இடத்தில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்கும் பணியை மின்வாரியத்தினர் மேற்கொள்ளாமல் கிடப்பில் போட்டுவிட்டனர். இதனால் மழைநீர் வரத்து கால்வாயில் வைத்த மின்கம்பங்கள் கூட அகற்றப்படாமல், பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. எனவே மின்வாரிய நிர்வாகம் கவுரிபட்டிக்கு தடையில்லா மின்சாரம் கிடைக்க ஏதுவாக புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்த வேண்டும் என கிராம மக்கள் மற்றும் இலங்கை அகதிகள் முகாம் மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

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