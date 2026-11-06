திருப்புத்துாரில் கூட்டுறவு பல்பொருள் அங்காடி இல்லாததால் சலுகை விலை பொருள் இல்லை மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
திருப்புத்துாரில் கூட்டுறவு பல்பொருள் அங்காடி இல்லாததால் சலுகை விலை பொருள் இல்லை மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 12:39 AM
ADDED : நவ 05, 2026 04:55 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துாரில் கூட்டுறவுத்துறை புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்த தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் கூட்டுறவு பல்பொருள் அங்காடி துவக்க பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.
தற்போது அரிசி விலை உயர்வை அடுத்து கூட்டுறவு கடைகளில் கிலோ ரூ 30க்கு அரிசி விற்பனை துவங்கியது. அதே போல தீபாவளியை முன்னிட்டு சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பும் ரூ100க்கும் குறிப்பிட்ட கூட்டுறவு கடைகளில் விற்கப்பட்டு வருகிறது.
அரசின் இந்த திட்டங்கள் திருப்புத்துார் பகுதி மக்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. எந்த ரேஷன் கடைகளில் கிடைக்கும் என்று தேடி அலைந்து வருகின்றனர். திருப்புத்துார் கூட்டுறவு மார்க்கெட்டிங் சொசைட்டிக்கான விற்பனை நிலையம் சிங்கம்புணரியில் இயங்குவதால் அங்கு செயல்படுத்தப்படுகிறது.
திருப்புத்துாரில் முன்பு மக்கள் அங்காடி என்ற பெயரில் பல்பொருள் அங்காடி இயங்கியது. பின்னர் அக்கடை மூடப்பட்டு விட்டது. அது போல பாம்கோ சார்பிலும் கூட்டுறவு சங்க கடை காந்தி சிலை அருகில் இயங்கியது. இதனால் தட்டுப்பாடு காலங்களில் சலுகை விலையில் அனைத்து மளிகை,உணவுப்பொருட்கள் மக்கள் வாங்க முடிந்தது. தற்போது மீண்டும் அது போல தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் கூட்டுறவு பல்பொருள் அங்காடியை துவக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.